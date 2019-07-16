Çayırova tek yürek oldu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısı ile Çayırova’da düzenlenen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesi’nin birlikte düzenlediği 15 Temmuz anma programı protokol üyelerinin Şekerpınar şehitliğini ziyaret etmesinin ardından Çayırova Merkez Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlid-i şerif okunması ile başladı.

Programın akşamki bölümü ise Çayırova Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nden vatan nöbetinin tutulacağı Çayırova Polis karakolu önüne yapılan Demokrasi ve milli birlik günü yürüyüşü ile başladı. Hain darbenin yıl dönümünde vatan ve millet sevgisini göstermek için ellerinde Türk bayrağı ile kültür merkezi önünde toplanan yüzlerce Çayırovalı, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve STK başkanları ile birlikte omuz omuza kenetlenerek programının yapılacağı alana yürüdüler. Buradaki program saygı duruşu, istiklal marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

VATAN AŞKIMIZI HAYKIRMAK İÇİN BURADAYIZ

Programın açılış konuşmasını yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Bu gün burada, 15 Temmuz hain darbe girişimini bir kez daha lanetlemek için vatan sevgimizi dostlarımızla birlikte coşkuyla yaşamak, vatan aşkımızı düşmanlarımıza karşı hep birlikte haykırmak için, tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı göstermek için toplanmış bulunuyoruz.” dedi

15 Temmuz gecesi, gözünü kan bürümüş, beynini ihanetle doldurmuş bir grup hain, milletin silahıyla millete darbe yapmaya kalkıştığını, fetöcü hainlerin bu ihanetine karşılık, başkomutanımızın emriyle millet topyekûn sokaklara çıktığını, canları pahasına darbecilere geçit vermediğini ifade eden Başkan Çiftçi, “O gece milletimiz, ihanetin karşısına cesaretle, silahların karşısına imanla ve dualarla çıkmıştır.”

HAİNLERE KARŞI ETTEN DUVAR ÖRÜLDÜ

“Günlük hayatta birbirini belki de hiç görmemiş ve tanımamış olan vatan evlatları, birbirlerine kenetlenerek darbeci hainlere karşı etten bir duvar örmüş, tam bir kahramanlık göstermişlerdir. O gece, ihanetin karşısında, cesaret galip gelmiş, O gece, milli iradeyi ayaklar altına almak isteyen hainleri, millet tepelemiştir. O gece, darbeci hainlere karşı, Kurtuluş Savaşındaki ruh yeniden canlanmış, Çanakkale Savaşındaki kahramanlık, Çanakkale şehit ve gazilerinin torunları tarafından o gece bir kere daha sergilenmiştir. O gece, vatan sevgisinin imandan olduğu teyit edilmiş , milletin gücünün üzerinde başka bir faninin gücünün olamayacağı dosta düşmana ilan edilmiştir.” şeklinde konuştu.

VATAN SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA CANIMIZI FEDA EDERİZ

“Aziz Milletimizin şanlı tarihi kahramanlıklarla doludur.” diyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi şunları söyledi, “Tarih boyunca bu aziz milletimiz, gerek içerideki hainlerle, gerek dışarıdaki düşmanlarla pek çok kez karşı karşıya gelmiş, milletimiz her defasında o badirelerden zaferle çıkmayı başarmıştır. Vatan söz konusu olduğunda, milletimizin 7'den 70'e her bir ferdi, hiç çekinmeden ve korkmadan canını feda etmeye hazırdır. Biz biliriz ki, vatan sevgisi imandandır. Biz biliriz ki, şu koskoca dünyada, vatansız yaşanamaz. Biz biliriz ki vatan toprağı kutsaldır. Biz biliriz ki vatan toprağı anadır, vatan toprağı yardır. İşte bu yüzden biz, serden vazgeçsekte yardan asla vazgeçmeyiz. Bu imanı ve bu inancı, bu akşam buraya gelerek, birkez daha gösteren siz değerli kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Tarih boyunca, Vatan müdafaası uğrunda canını feda eden şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yaad ediyorum. İşte, 15 Temmuz hain darbe gecesinde, kahraman vatan evlatları darbecilerin karşısında etten bir ordu kurmuş, o orduya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizzat komutanlık yapmıştır.”

ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ

“O gece tam 251 vatan evladımız, vatan sevgisiyle Cennete doğru kanat çırparak aramızdan ayrılmıştır. Geriye kalan bizler ise, onları asla unutmayacağız. Ve asla unutturmayacağız. İşte bu duygu ve düşüncelerle Rabbimden niyazım şudur; Allah bir daha bu millete o kara geceyi göstermesin. O karanlık geceyi, canlarını ortaya koyarak, adeta kandiller gibi aydınlatan ve bizi aydınlık sabaha kavuşturan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı arz ediyorum. Her birisine ayrı ayrı dualarımızı gönderiyorum. Sizleri de, bu vatan nöbetine katılımınızdan dolayı ayrı ayrı tebrik ediyorum.”

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sinevizyon gösterimi, grup genç konseri ve Kur’an-Kerim tilaveti ile program son buldu.





