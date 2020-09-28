Çayırova yeni bir parka daha kavuştu

Parkları revize, modernize eden ve ilçeye yeni parklar kazandıran Çayırova Belediyesi vatandaşlara ferah bir ortam sunan yeşil alanları hızla artırıyor.

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçeye yeni bir park daha kazandırdı. Daha yeşil ve yaşanabilir Çayırova hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Park Bahçeler Müdürlüğü, bir süredir devam eden Emek Mahallesi 49 sokak üzerindeki yeni park çalışmasını tamamladı.