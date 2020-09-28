Çayırova yeni bir parka daha kavuştu

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçeye yeni bir park daha kazandırdı. Daha yeşil ve yaşanabilir Çayırova hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Park Bahçeler Müdürlüğü, bir süredir devam eden Emek Mahallesi 49 sokak üzerindeki yeni park çalışmasını tamamladı.
Emek Mahallesi’nde 1000 metrekare alan üzerine kurulan parkın 180 metrekaresi çocuk oyunu alanı, 70 metrekaresi spor alanı ve 450 metrekaresi yeşil alana sahip. Çocuk oyun gurupları, oturma bankları, spor ve yeşil alanıyla ferah bir ortam sunan parkın tamamlanmasıyla Emek Mahallesi yeni bir parka daha kavuşmuş oldu.