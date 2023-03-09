Çayırova’da asfalt yama çalışması



Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt yama ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışmalarını 15 kişilik ekiple sürdürüyor. 7 araçla hizmet veren asfalt yama ekibinin bünyesinde; 2 asfalt robotu, 2 hafriyat kamyonu, 1 silindir, 1 jcb, 1 kamyonet bulunuyor. İlçenin ihtiyaç duyulan her noktasına ulaşan ekipler, yılın her dönemi uygun hava şartlarında çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Kentin güvenli ulaşımı için özveri ile çalışan ekipler 9 mahallede aralıksız çalışmalar yapıyor.