Çayırova’da Hayati İnanç izdihamı

İlçeye ve bölgeye değer katan Çayırova Kitap Fuarı, seçkin yazar ve akademisyenleri ağırlamaya devam ediyor. Fuarın 5.’inci gününde Araştırmacı Yazar Hayati İnanç’ın gerçekleştirdiği söyleşiye Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Yunus Emre Düzdaban, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri Çayırova ve civar ilçelerden vatandaşlar katıldı.

FUAR UFUK AÇACAK

Söyleşi öncesi bir selamlama konuşması yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şehri imar ederken geleceği de inşa edeceklerini belirterek,” Milletimiz kültürel kodlarına sahip çıktıkça ve okudukça hiçbir zaman sırtı yere gelmeyecek. İlçemizde ve bölgemizde ilkini gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz fuar ufuk açacak. Fuarımızı ziyaret edin ve söyleşileri takip edin” çağrısı yaparak katılımcılara teşekkür etti.

ANILARINI PAYLAŞTI

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Konferans Salonunda hayranları ile buluşan Hayati İnanç, Can Veren Pervaneler: “Hayata Şiirden Bakmak” konulu söyleşide Divan Edebiyatından, Halk Edebiyatından ve Cumhuriyet Döneminin önemli şairlerinden örnekler vererek gençlik yıllarında yaşadığı ve hayatında önemli iz bırakan olayları da dinleyicilere aktardı.

SÖZ HAYATİDİR

İki bine yakın kişinin katıldığı programda konuşan İnanç “Kalpten gelen söz kalbe gider. Söz hayatidir. Bunu medeniyetimiz söyledi ve biz de tekrar ettik. Süslenmiş gösterişli sanat olsun diye yapılmış söz değil. Kalbinden gelen ve o kalbin sahibiyle meşgul olduğu söz, işte o söz hayatidir. Cana şifadır, ruha devadır” dedi.

ŞİİR ZİYAFETİ

Salonu hınça hınç dolduran kalabalığın sık sık alkış yağmuruna tuttuğu Hayati İnanç, Türkçe, Arapça ve Farsça dillerde çeşitli şiirler okuyarak katılımcılara unutulmaz dakikalar yaşattı. “Her Türk erkeği günde usta işi bir gazel okumalıdır ve her Türk erkeğinin ezberinde 10 beyt yer almalıdır” diyen İnanç, Divan Edebiyatı’nın önemine değinerek, “Divan Edebiyatı, geçmiş kültürümüzün eşsiz ve engin hazinelerinden biridir. Divan edebiyatını anlarsak kültürümüzü, neler kaybettiğimizi ve neleri kazanabileceğimizi çok daha iyi anlarız” ifadesini kullandı. Konuşmasını kendine has üslubu ve şık esprilerle sürdüren İnanç, Divan edebiyatında kullanılan yakut ve gül kelimelerinin Hz. Muhammed'i hatırlattığını, pirahen (gömlek) kelimesinin de Hz. Yusuf'u işaret ettiğine dikkati çekti. Salonu dolduran şiir severlerin büyük ilgi ile takip ettiği Çayırova’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti de ifade Hayati İnanç , söyleşinin sonunda kitaplarını imzaladı. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve Belediye Başkanı Bünyamin Çifçi, günün anısına Yazar Hayati İnanç’a plaket taktim etti.





