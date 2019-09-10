Çiftçi Aşure dağıttı, Canlarla iftarda buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Aşure günü dolayısı ile düzenlenen bir dizi etkinliklere katıldı. Fatih Caddesi’nde vatandaşlara birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olan aşure ikramında bulunan Başkan Çiftçi, Çayırova Abdal Musa Cem ve Kültür Evi’nde düzenlenen iftar programına konuk oldu.

SİZLERİN EMRİNDEYİZ

Burada bir konuşma yapan Başkan Çiftçi, “Sizleri saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Çok kıymetli canlar, hepimiz kardeşiz ve tek vücuduz. Sizlerin daha güzel bir Çayırova'da yaşaması için çalışıyoruz. Dernek başkanımızla fırsat buldukça istişare ediyoruz. Her birinizin hangi sıkıntısı olursa olsun, hangi tür talebi olursa olsun çekinmeden bize ulaşmanızı istiyoruz. Biz sizin emrinizdeyiz. Sizin daha güzel bir Çayırova'da yaşamanız için gece gündüz demeden çalışmaya talip olduk ve sizlerin desteği ile bu göreve geldik. 5 yıl boyunca sizin daha güzel Çayırova'da yaşamanız için, canla başla çalışmak için söz verdik. “dedi.

Çayırova Abdal Musa Cem ve Kültür Evi Dernek Başkanı Halil İbrahim Araz'da belediye başkanı Çiftçi'ye aşure programlarına katılımlarından dolayı teşekkür etti.