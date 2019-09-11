Çiftçi,” Çayırova için sanayicilerimizle fikir ve proje üreteceğiz “

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, göreve geldikten bugüne görüşmeye devam ettiği sanayicilerle Çayırova için ortak fikir ve proje üreteceklerini söyledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki sanayici kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Haftada en az iki sanayici ile görüşen Çiftçi, hedeflerini anlattığı sanayicilere Çayırova ’ya değer katacak fikir, proje ve iş birliği yapmak için istişarelerde bulunuyor.

BANDO KAYIŞ’A ZİYARET

Başkan Çiftçi, son ziyaretini Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan Japon Sermayeli Bando Kayış Fabrikası’na yaptı. Firma yetkililerinden bilgi alan ve üretim tesislerini gezen Başkan Çiftçi,” Bölge adına bir yatırım yapacağımız zaman hem bölgede bulunan dinamiklerin söz sahibi olması, fikirlerinin alınması ve yapılacak yatırımın başarı ile neticelenmesi noktasında karşılıklı istişarenin daha güzel olacağına inanıyoruz.

İSTİŞARE VE FİKİR KURULU

Bu anlamda gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerimizin neticesinde istişare, fikir üretme kurulu şeklinde bir oluşum yapmak istiyoruz. Belirli zamanlarda bir araya gelip ilçemiz sınırları içerisinde yapmak istediklerimizi masaya yatırıp sanayicilerimizin de fikirlerini almak istiyoruz. Büyük bir sermaye kenti ve metropol olan İstanbul’un hemen yanı başında bir ilçeyiz. Dolayısıyla ilçemizin daha güzel noktalara ulaşmasını hedefliyoruz. Sanayicilerimizle sürekli irtibat içerisinde fikir alışverişinde bulunmaktan yanayız.

ÇAYIROVA’YA DEĞER KATACAĞIZ

Beyaz yakalı vatandaşlarımızın gelecekte Çayırova’da yaşamasını tercih edecek adımları atmak istiyoruz. Bizim bölgemiz güzel bir bölge. Çayırova’mızın bir çok noktasından baktığınızda deniz ve muhteşem bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Çayırova’da yaşamanın avantajını oluşturmak ve sonrasında da Çayırova’mıza güzel yatırımlar yapmak amacı ile sanayicilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Birlikte Çayırova’ya değer katacağız. “dedi

Bando Kayış firması yetkileri, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Çiftçi’ye teşekkür ettiler.