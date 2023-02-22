Çiftçi, “ Defne’de hayatı normale döndürmek için çalışıyoruz”





Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi Hatay’ın Defne ilçesinde yaraları sarmak için yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.





İHTİYAÇLARI TESPİT ETTİK

”Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.” diyen Başkan Çiftçi, “ Bizler deprem olduğu andan itibaren bölgeye intikal ettik. Valilerimizin koordinatörlüğünde ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın başkanımızın koordinasyonunda Kocaeli’de bulunan 7 ilçe olarak bölgede hizmet veriyoruz. Bu kapsamda Çayırova Belediyesi olarak bizler yaklaşık 60 personelle Defne ilçemizde temizlik, yol açma ve birçok mahalli müşterek hizmetleri asgari ölçekte de olsa yerine getiriyoruz. Defne’nin 27 köyünün tamamını gezdik ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ettik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz.” dedi.





GÖREVLİ PERSONELE YEMEK VERİYORUZ

Çayırova Belediyesi olarak 5 kepçe ve diğer ekipmanlarla ilçede aralıksız çalıştıklarını ifade eden Çiftçi,” İlçede hizmet eden emniyet mensuplarına, güvenlik güçlerine, askeri personele ve diğer çalışan kardeşlerimizin yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz.” İfadesini kullandı.





OYUN PARKI KURDUK

Çiftçi şunları söyledi,” Acil olarak kurulan çadırkentte depremzedelerin ikamet ettiği noktalarda çocuklarımızın eğlenebilmeleri ve mutlu olmaları için oyun parkı kurduk. Defne ilçemizde hayatı normale döndürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. “