Çiftçi, “En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır”

Belediye Çocuk Kulüpleri’nde eğitim gören çocukların karne heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İnönü Mahallesi Yunus Ergüz Semt Konağı’ndaki çocuk kulübü öğrencileriyle bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen başkan Çiftçi, çocuklara karnelerini ve hediyelerini verdi.

EĞİTİME ÖNEM VERİYORUZ

Tahtaya “En büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz” diye yazan Başkan Çiftçi, “Çocukların geleceğe hazırlanması noktasında birinci amacımız eğitimdir. Değerlerimiz başta olmak üzere okul öncesi eğitimlerini de burada almış oluyorlar. Yine burada çocuklarımıza paylaşmayı, birlikte yaşamayı ve yardımlaşmayı öğrenmeleri için çalışıyoruz.” dedi.

Başkan Bünyamin Çiftçi, buradaki programının ardından Alparslan İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katıldı.





KARNE HEYECANINA ORTAK OLDU

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve velilerin katıldığı programda selamlama konuşması yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocukların bu güzel günde heyecanına ortak oldukları için mutlu olduklarını belirtti.





EĞİTİM KALİTESİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

“Yarıyıl tatilinde çocuklarımıza tiyatro ve sinema noktasında dolu dolu bir tatil sunma adına hazırlıklarımızı yaptık” diyerek sözlerine sürdüren Başkan Çiftçi, “Çayırovamızda eğitim kalitesi her geçen gün artıyor. Bizde belediye olarak çocuklarımızın daha güzel derslik ve okullarda eğitim, öğretim görebilmesi için, okullarımızı 2019-2020 yılına hazırlamak için boya, badana, tadilat gibi çalışmalarla elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Bize göre en büyük yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Bu anlamda çocuklarımızı geleceğe ne kadar kaliteli hazırlayabilirsek ne kadar güzel eğitim verebilirsek ülkemizi gelecekte daha güzel noktalara taşıma imkanını da bulmuş olacağız. Tabi ki özellikle son 18 sene içerisinde ülkemizde derslik sayısını iki katından fazlasıyla arttığını gözlemlemekteyiz. Bu bizim eğitime vermiş olduğumuz değeri gösterir. Dinimizin ilk emri “Oku” dur. Okumak her şeyin başıdır. Dolayısıyla yavrularımızın daha güzel mekanlarda eğitim görebilmesi adına elimizden geleni yapmaya çalışacağız.” dedi.

Selamlama konuşmalarının akabinde Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ile birlikte sınıflarda öğrencilere karnelerini veren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tüm çocukları tebrik etti.





