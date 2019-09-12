Çiftçi okulları gezdi, öğrencilere nasihat etti

Başkan Çiftçi, Alparslan İlkokulu, Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çayırova İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ile birlikte sınıfları dolaşan başkan Çiftçi, öğrencilerin zamanlarını iyi değerlendirmelerini gerektiğini ifade ederek, eğitimlerini olumsuz etkileyecek telefon ve televizyon gibi alışkanlarını bırakması tavsiyelerinde bulundu. Çocuklara ve gençlere büyük önem veren belediye başkanı Çiftçi, “Sizler bizim her şeyimizsiniz, geleceğimizsiniz. Her zaman sizlerin yanında olacağız. Hayallerinizi ve hedeflerinizi gerçekleştirmeniz için bizlerde çok çalışacağız.” dedi.

Başkan Çiftçi, Çayırova’nın eğitimde marka bir ilçe olması ve başarıları ile gündeme gelmesi için belediye olarak üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getireceklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.