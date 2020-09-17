banner462
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiftçi pazarı gezdi, esnafları dinledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, makamdan daha çok pazarda, çarşıda, halkın içinde ve sahada çalışmaları inceliyor.

Çiftçi pazarı gezdi, esnafları dinledi

17 Eylül 2020 Perşembe 18:10

Çayırova’yı ilçe halkıyla birlikte yönetme sözü veren Başkan Çiftçi, esnaf ve vatandaşları dinleyerek sorunlara çözüm üretiyor. Toplantı ve görüşmelerden fırsat buldukça esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Başkan Çiftçi, Yenimahalle’de kurulan Çarşamba Pazarı’nı ziyaret ederek, maske, mesafe ve temizlik konusunda zabıta ekipleriyle denetimde bulundu. Pazarcı esnaflarıyla sohbet eden Başkan Çiftçi, hayırlı işler dilediği esnafları kurullarına uymaları konusunda hassasiyet göstermeleri istedi. Daha sonra Rahmi Dibek Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Çiftçi, öneri ve görüşlerini dinlediği esnaflara belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karamürselli kadınların tarhana mesaisi başladı Karamürselli kadınların tarhana mesaisi başladı
Darıca’da okullar dezenfekte ediliyor Darıca’da okullar dezenfekte ediliyor
Kandıralı aile prefabrik evine kavuştu Kandıralı aile prefabrik evine kavuştu
İstismar zanlıları gözaltına alındı İstismar zanlıları gözaltına alındı
Ahilik Komitesi’nden Başkan Büyükakın’a ziyaret Ahilik Komitesi’nden Başkan Büyükakın’a ziyaret
Ahilik Kutlama Komitesi Vali Seddar Yavuz’u Ziyaret Etti Ahilik Kutlama Komitesi Vali Seddar Yavuz’u Ziyaret...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Karamürselli kadınların tarhana mesaisi başladı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kadınlar, kış mevsiminde sofralarının vazgeçilmez tadı tarhana imece...

Haberi Oku