Çiftçi pazarı gezdi, esnafları dinledi

17 Eylül 2020 Perşembe 18:10
Çayırova’yı ilçe halkıyla birlikte yönetme sözü veren Başkan Çiftçi, esnaf ve vatandaşları dinleyerek sorunlara çözüm üretiyor. Toplantı ve görüşmelerden fırsat buldukça esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Başkan Çiftçi, Yenimahalle’de kurulan Çarşamba Pazarı’nı ziyaret ederek, maske, mesafe ve temizlik konusunda zabıta ekipleriyle denetimde bulundu. Pazarcı esnaflarıyla sohbet eden Başkan Çiftçi, hayırlı işler dilediği esnafları kurullarına uymaları konusunda hassasiyet göstermeleri istedi. Daha sonra Rahmi Dibek Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Çiftçi, öneri ve görüşlerini dinlediği esnaflara belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.