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Çiftçi,” Sanayicilerimizin fikirleri bizim için çok önemli”

İlçe sınırlarında bulunan fabrika ziyaretlerini sürdüren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ülkemize ve bölgemize katma değer üreten sanayicilerimizin sunacağı fikirleri çok önemsediklerini söyledi.

Çiftçi,” Sanayicilerimizin fikirleri bizim için çok önemli”

18 Eylül 2019 Çarşamba 12:14

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Cumhuriyet Mahallesi’nde üretim Most Otomotiv firmasını ziyaret etti. Firma yetkililerinden fabrikanın faaliyet alanları ile ilgili bilgiler alan ve üretim sahasını gezen Başkan Çiftçi, belediye ile sanayi kuruluşlarının ortak paydada buluşması, yeni projeler ve fikirlerin oluşması adına bu tür ziyaretlere devam edeceklerini belirtti.

SANAYİCİLERİMİZİ ÖNEMSİYORUZ

 Çayırova’nın gelişim ve değişimine sanayinin de gücünün entegre edilmesini hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Belediyeler, mahalli müşterek hizmetlerin karşılandığı ve hizmetlerin üretildiği kurumlardır. Belediyelerimizi yaşadığımız mahalle ve sokaklardaki eksikliklerin giderildiği, vatandaşların taleplerinin karşılandığı kurum olarak görmemek lazım. Çünkü bizim bölgemiz sanayi bölgesi. Bölgemizde GOSB’un bir kısmı ve TOSB ilçemiz sınırları içerisinde yer alıyor. Bu kapsamda ziyaretlerimizin neticesinde önümüzdeki süreçte sanayicilerimizle bir araya gelip şehrimizin hem yönetiminde hem de hizmetlerimizin üretilmesinde sanayicilerimizin fikirlerini almak istiyoruz. Çünkü hem ülkemize hem de bölgemize katma değer üreten sanayicilerimizin sunacağı fikirler her zaman bizler için önemlidir.” dedi.

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