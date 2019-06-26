Ülkenin daha iyi noktalara gelmesi için çok çalışmak gerektiğini ifade eden Başkan Çiftçi,” Sanayicilerimizin her zaman yanında olacağız. Biz klasik belediyecilik anlayışını bir kenara bıraktık. Çayırova’yı her alanda marka bir şehir yapmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Çayırova’nın evladı olarak bu kente olan vefa borcumu çok çalışarak ve güzel hizmetler yaparak ödemek istiyorum. Tek hayal ve idealimiz halkımızın daha huzurlu ve mutlu bir Çayırova’da yaşamasını sağlamak.”dedi.
Çiftçi, “ Sanayicilerimizle kentimize değer katacağız”
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sanayicilerle istişare ve işbirliği yaparak, Çayırova’ya değer katacaklarını söyledi.
Ülkenin daha iyi noktalara gelmesi için çok çalışmak gerektiğini ifade eden Başkan Çiftçi,” Sanayicilerimizin her zaman yanında olacağız. Biz klasik belediyecilik anlayışını bir kenara bıraktık. Çayırova’yı her alanda marka bir şehir yapmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Çayırova’nın evladı olarak bu kente olan vefa borcumu çok çalışarak ve güzel hizmetler yaparak ödemek istiyorum. Tek hayal ve idealimiz halkımızın daha huzurlu ve mutlu bir Çayırova’da yaşamasını sağlamak.”dedi.