Çiler Yeşilay Haftasına Dikkat Çekti!

Yeşilay; bireysel ve toplumsal bağlamda tüm insanları zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, bilimsel metotlar kullanarak bağımlılıklarla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir sorun haline gelen, toplumların geleceği için tehdit oluşturan alkol, sigara ve uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı, aile bağlarımızı zayıflatmakta, manevi değerlerimizden bizleri uzaklaştırmakta, fiziken ve ruhen çöküntü yaşamamıza sebep olmaktadır.

Sağlıklı nesiller yetiştirmek için bu maddelere karşı mücadele çalışmalarınıda YEŞİLAY’ı desteklemek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi maddi ve manevi büyük kayıplara neden olan madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirmek, çocuk ve gençlerimizi spora, sanata ve kültürel faaliyetlere yöneltmek, sorumluluk taşıyan herkesin görevidir. GEBZE TİCARET ODASI olarak biz de başarılı, yaşam dolu bir nesil yetiştirmek için yapılan çalışmaları destekleme gayretindeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; zararlı alışkanlıklardan uzak, sağlıklı, mutlu başarılı bir yaşam dileklerimle; “YEŞİLAY HAFTASI”nı kutlarım.