İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çiler Yeşilay Haftasına Dikkat Çekti!

Yeşilay; bireysel ve toplumsal bağlamda tüm insanları zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, bilimsel metotlar kullanarak bağımlılıklarla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur.

Çiler Yeşilay Haftasına Dikkat Çekti!

06 Mart 2017 Pazartesi 13:11



Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir sorun haline gelen, toplumların geleceği için tehdit oluşturan alkol, sigara ve uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı, aile bağlarımızı zayıflatmakta, manevi değerlerimizden bizleri uzaklaştırmakta, fiziken ve ruhen çöküntü yaşamamıza sebep olmaktadır.

Sağlıklı nesiller yetiştirmek için bu maddelere karşı mücadele çalışmalarınıda YEŞİLAY’ı desteklemek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi maddi ve manevi büyük kayıplara neden olan madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirmek, çocuk ve gençlerimizi spora, sanata ve kültürel faaliyetlere yöneltmek, sorumluluk taşıyan herkesin görevidir. GEBZE TİCARET ODASI olarak biz de başarılı, yaşam dolu bir nesil yetiştirmek için yapılan çalışmaları destekleme gayretindeyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; zararlı alışkanlıklardan uzak, sağlıklı, mutlu başarılı bir yaşam dileklerimle; “YEŞİLAY HAFTASI”nı kutlarım.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuNail çilerYeşilay
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KO-MEK’e sürpriz ziyaret KO-MEK’e sürpriz ziyaret
Havalar Nasıl? Havalar Nasıl?
Gebze Yeşilay'ın 20. Yılını Kutladı ! Gebze Yeşilay'ın 20. Yılını Kutladı !
Gebzeli Öğrenciler Kitap Fuarında Gebzeli Öğrenciler Kitap Fuarında
Gebze'de Çocuk Cesedi Bulundu Gebze'de Çocuk Cesedi Bulundu
İOS Bursluluk Sınavı Heyecanı ! İOS Bursluluk Sınavı Heyecanı !
Yukarı Çık

KO-MEK’e sürpriz ziyaret
AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Karşıyaka KO-MEK Kurs Merkezini ziyarete ederek kursiyerlerle...

Haberi Oku