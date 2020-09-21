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Çocuğuna şidddet uygulayan baba gözaltında

İzmit'te bebek arabasından düşen çocuğuna uyguladığı şiddet güvenlik kamerasınca kaydedilen baba, gözaltına alındı. .

Çocuğuna şidddet uygulayan baba gözaltında

21 Eylül 2020 Pazartesi 12:53

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün basında ve sosyal medyada yer alan "küçük çocuğa şiddet" konulu habere ilişkin görüntülerin yayılması üzerine çalışma başlatıldı.Çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelinin S.K, mağdurun da 2018 doğumlu çocuğu Y.A.K. olduğu belirlendi.Gözaltına alınan şüpheli baba, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Sekapark'taki kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bebek arabasındaki çocuğun yere düştükten sonra ayağa kalkması ve arabayı kullanan kişinin tokadıyla yeniden yere savrulması yer alıyordu. Kayıtlarda, daha sonra bu kişinin, yerden kaldırdığı çocuğu bebek arabasına bindirip yola devam ettiği görülüyordu.



AA
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