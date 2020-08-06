banner490
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çocuklar geleneksel oyunlarla spor yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sağlık yaşam programına katılan annelerin çocuklarına açık alanda geleneksel oyunlar oynatıyor.

Çocuklar geleneksel oyunlarla spor yapıyor

06 Ağustos 2020 Perşembe 12:07

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Kocaeli Anne Şehir” projesinin sağlık yaşam programına katılan annelerin çocuklarına açık alanda eğlenceli atletizm ve geleneksel oyunlar oynatılıyor. Çocuklar atletizm ve geleneksel oyunlar ile pandemi dönemini sağlıklı geçirmesini sağlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında “Mesafe Spora Engel Değil “sloganıyla açık havada kadınlara yönelik yapılan egzersizler devam ediyor. Spora katılan annelerin çocukları için de özel bir etkinlik düzenledi.
 

HİJYEN ÖN PLANDA

Etkinlikte çocukların kontrollü bir şekilde mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek geleneksel oyunlar ve eğlenceli atletizm ile keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Çocuklar etkinlik ile egzersizin yanı sıra hem daha aktif, hem de özgüvenli ve disiplinli bireyler olarak büyümelerine destek olunuyor.Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen Anne Şehir projesinde çocuk oyunları ve egzersizler sayesinde, çocuklarda ileride görülebilecek obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve birçok kronik hastalığın önüne geçilmesi planlanıyor. Ayrıca alanında uzman antrenörler çocukları bağımlı kılan bilgisayar oyunlarından uzaklaştırılarak sağlıklı bireyler olabilmelerine katkı sağlanabilmesi adına çocukların sporla tanıştırılması gerektiğinin altını çizdi. Her hafta farklı ilçede gerçekleştirilecek olan etkinlikler için sosyal medya üzerinden paylaşım yapılıyor. Ayrıca 318 21 50 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sardala Koyu görenleri hayran bırakıyor Sardala Koyu görenleri hayran bırakıyor
Yeşil severler bu festivalde buluşacak Yeşil severler bu festivalde buluşacak
Dilovalılar açık hava tiyatrosunda buluşuyor Dilovalılar açık hava tiyatrosunda buluşuyor
2.176 sağlık çalışanı misafir edildi 2.176 sağlık çalışanı misafir edildi
Kitap okuyana ödül verecek Kitap okuyana ödül verecek
Beyoğlu Caddesi’ndeki köprü 4 şerit olacak Beyoğlu Caddesi’ndeki köprü 4 şerit olacak
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Sardala Koyu görenleri hayran bırakıyor
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yer alan Sardala Koyu ve Cennet Havuzu, çevre illerden doğa tutkunlarını bölgeye...

Haberi Oku