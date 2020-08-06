Çocuklar geleneksel oyunlarla spor yapıyor

HİJYEN ÖN PLANDA
Etkinlikte çocukların kontrollü bir şekilde mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek geleneksel oyunlar ve eğlenceli atletizm ile keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Çocuklar etkinlik ile egzersizin yanı sıra hem daha aktif, hem de özgüvenli ve disiplinli bireyler olarak büyümelerine destek olunuyor.Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen Anne Şehir projesinde çocuk oyunları ve egzersizler sayesinde, çocuklarda ileride görülebilecek obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve birçok kronik hastalığın önüne geçilmesi planlanıyor. Ayrıca alanında uzman antrenörler çocukları bağımlı kılan bilgisayar oyunlarından uzaklaştırılarak sağlıklı bireyler olabilmelerine katkı sağlanabilmesi adına çocukların sporla tanıştırılması gerektiğinin altını çizdi. Her hafta farklı ilçede gerçekleştirilecek olan etkinlikler için sosyal medya üzerinden paylaşım yapılıyor. Ayrıca 318 21 50 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor.