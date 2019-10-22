Çocuklar istedi, Çiftci talimat verdi

Çağdaşkent Konut Alanı içerisinde gerçekleştirdiği mahalle danışma meclisinde çocukların kendisinden talep ettiği halı sahanın yapımı için talimat veren ve çalışmayı yakından takip eden Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocukların kısa bir süre sonra burada diledikleri gibi vakit geçirebileceklerini söyledi.



Göreve geldiği günden itibaren Çayırova’da yapılan her bir projeyi vatandaşların görüşlerini alarak yerine getiren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, halı saha yapımının bir an önce tamamlanması için gerekli talimatları verdi. Çocukların hem spor yapabileceği hem de güzel vakit geçirebileceği bir tesisi inşa etmenin çok önemli olduğunu belirten Çiftçi, geleceğimiz olan çocuklarımızın önemli bir eksiğinin tamamlanacağını söyledi. Gençleri spora teşvik etme adına çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çiftçi, Çayırova’yı spor kenti yapmak için projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.