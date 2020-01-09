Daha yeşil ve yaşanabilir Çayırova

Çayırova Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2019 yılında ilçede yeşil alanın artırılması için yaptığı çalışmalarla birlikte, mesire alanları ve kavşaklarda yeşillendirme, parklarda bakım ve revize gerçekleştirdi.

2019 yılında rutin uygulamaların dışına çıkan Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yıl boyunca çevre düzenlemeleri başta olmak üzere birçok çalışmaya imza attı. 2 parkta tamamen revize çalışmasını başlatan müdürlük, bazı parklarda kısmi bakım yaptı.

Yıl boyunca özellikle yeşil alanları arttıracak uygulamalar gerçekleştiren Çayırova Belediyesi, mevcut yeşili koruyarak, yeni alanlar da üretti. Parklarda ve mesire alanlarında gerçekleştirdiği yeşillendirme çalışmalarını caddelerdeki refüjlerde ve kavşaklarda da sürdüren belediye, mesire alanlarında ihtiyaç duyulan noktalarda mescit ve wc hizmete açtı.

Budama, tırpan, çim ve ot biçimi gibi çalışmalara ek olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki seralarda bitki yetiştirme çalışmalarını da sürdüren kurum, parklarda aydınlatma ve oyun gruplarında bakım çalışmalarına da devam ediyor.