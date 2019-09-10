Darıca Belediyesi Tiyatro ve Müzik Okulu kayıtları başlıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Darıcalı gençlere yönelik Tiyatro ve Müzik Okulu faaliyete geçiyor. Daha önce restorasyon çalışmalarının yapıldığı tarihi İskoliye Mektebi’nde düzenlenecek olan Tiyatro ve Müzik Okulu kursları için kayıtlar 15 Eylül’de başlıyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla gençlere yönelik tiyatro ve müzik okulu açılacak. Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk’ün de yakından takip ettiği ve Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde düzenlenecek olan Tiyatro ve Müzik Okulu’nda dersler tarihi İskoliye Mektebi’nde gerçekleşecek.

İskoliye Sanat Akademisi Tiyatro ve Müzik Okulu’nda kayıtların başladığı belirtilirken gençlere yönelik projeyle birlikte Darıca’da kültür sanat alanında önemli bir eksiklik de giderilmiş olacak. 15 Eylül-30 Eylül 2019 tarihleri arasında kayıtların devam edeceği Tiyatro ve Müzik Okulu’nda müracaatlar İskoliye Mektebi’ne yapılacak.