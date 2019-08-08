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Darıca Kızılay’dan vekâlet standı

Türk Kızılay’ı Darıca Şubesi, Kurban Bayramına sayılı günler kala çalışmalarına hız kazandırdı. Türk Kızılay’ı Darıca Şubesi tarafından Darıca’nın farklı bölgelerinde kurban vekâlet standı kuruldu.

Darıca Kızılay'dan vekâlet standı

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:50

Türk Kızılay’ı Darıca Şubesi tarafından Darıcanın belli noktalarında açılan stantlarda makbuz karşılığında kurban vekâletleri alındı. Broşür dağıtılarak, vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Kızılay’ı Darıca Şube Başkanı Kemal Solhan, hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyerek, ‘Kurban bereketini dört mevsim yaşatan kalplere Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Tüm halkımızın kurban vekâletlerini Kızılay’a vermeye davet ediyorum. Kurban vekâletinizi Kızılay’a verin, usulüne uygun kesilen kurbanlarınız milyonlarca kişiye ulaşsın" dedi.

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