Darıca Nene Hatun Deresi’nde yürüyüş yolu yapılıyor

Darıca Nene Hatun Deresi’nde ıslah çalışmalarını tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgede yürüyüş yolu yapım çalışmalarına devam ediyor. Dereye paralel olarak yapılan yürüyüş yolu, ilçe sakinlerinin hoşça vakit geçirebilecekleri alanlardan biri haline gelecek.

34 BİN METREKARELİK ALAN

Büyükşehir, Kocaeli’nin turizm ve sayfiye bölgesi Darıca’da proje çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Pek çok projenin hayata geçirildiği ilçede daha önce ıslahı yapılan Nene Hatun Deresi’nde yürüyüş yolu yapım çalışması sürüyor. Toplamda 34 bin metrekarelik alanda yapılacak proje kapsamında 5.218 metre yürüyüş yolu, 4.008 metre bisiklet yolu ve 12 bin metrekare yeşil alan olacak.

SPOR ALANLARI VE OYUN GRUPLARI

Proje kapsamında sosyal ve sportif alanlar da unutulmadı. Bu kapsamda 1 adet futbol, 2 adet basketbol sahası ve 3 adet yüzeyli pota kompleksi yapılacak. 2 adet çocuk ve 1 adet engelli oyun gruplarının yanında 1 adet fitness takımı inşa edilecek.

8 BİN M2’LİK ALAN ÇİMLENDİRİLDİ

Ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı Nene Hatun Deresi Yürüyüş Yolu İşi kapsamında 472 adet ağa dikimi, 1400 metreküp toprak dökümü olacak. Proje kapsamında çimlendirilen alan büyüklüğü ise 8 bin metrekare.

981 METRE DERE ISLAHI

İSU Genel Müdürlüğü’nün Pirireis Deresi’nin yanında Darıca’da yaptığı ikinci ıslah çalışması Nenehatun Mahallesi’nde yer alan ve geçtiğimiz yıllarda bir kısmı ıslah edilen Nene Hatun Deresi’nde olmuştu. Yerleşim alanı içerisinde yer alan derede toplam 981 metre ıslah çalışması yapıldı. Islah çalışmaları ile Nene Hatun Deresi insan ve çevre sağlığı için tehlike arz etmeyecek hale getirildi.