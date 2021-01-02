Darıca sahil otoparkında sona gelindi

303 ARAÇLIK OTOPARK
Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan çalışmada, sahil parkının batı tarafı giriş kısmındaki 4 bin 300 metrekare alanda otopark inşası gerçekleştiriliyor. 303 araç kapasiteli olacak olan otopark için 320 metre yağmur suyu imalatı yapılırken otoparkın temel asfalt serimi de gerçekleştirildi. Otoparkta kaldırım ve elektrik altyapı hattı da tamamlandı.
TOPLAMDA BİN 500 TON ASFALT
Otopark çalışması kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alana toplamda bin 500 ton asfalt serdi. Orta refüj imalatının yapıldığı otoparkta, engelli araçlara özel park yerleri de bulunuyor. Otoparkın son kat asfaltı olan aşınma asfaltı ise önümüzdeki aylarda serilecek ve ardından çizgi çizimleri yapılacak.
ÜÇÜNCÜ OTOPARK
Darıca sahil parkının mevcut durumunda iki adet otoparkı bulunuyor. Özellikle oluşan yoğunlukta vatandaşların otopark sıkıntısı çekmemesi için üçüncü bir otopark inşa edildi