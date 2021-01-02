banner462
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca sahil otoparkında sona gelindi

Kocaeli’de yaşayan vatandaşların cazibe merkezlerinden birisi olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nın batı tarafı giriş kısmına inşa edilen A otoparkında sona gelindi

Darıca sahil otoparkında sona gelindi

02 Ocak 2021 Cumartesi 11:58

 Hizmete girdiği günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisini çeken Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, Kocaeli’nin cazibe merkezlerinden birisi haline geldi. Yeşilin ve masmavi denizin seyri ile dinlenmek için sahil parkına gelen vatandaşların, otopark sorunu yaşamamasını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, parkın batı tarafındaki giriş kısmına yeni bir otopark inşa etti. Tüm imalatları bitirilen A otoparkında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çevre düzenlemesi yapılıyor.  

 

303 ARAÇLIK OTOPARK

Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan çalışmada, sahil parkının batı tarafı giriş kısmındaki 4 bin 300 metrekare alanda otopark inşası gerçekleştiriliyor. 303 araç kapasiteli olacak olan otopark için 320 metre yağmur suyu imalatı yapılırken otoparkın temel asfalt serimi de gerçekleştirildi. Otoparkta kaldırım ve elektrik altyapı hattı da tamamlandı.


TOPLAMDA BİN 500 TON ASFALT

Otopark çalışması kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alana toplamda bin 500 ton asfalt serdi. Orta refüj imalatının yapıldığı otoparkta, engelli araçlara özel park yerleri de bulunuyor. Otoparkın son kat asfaltı olan aşınma asfaltı ise önümüzdeki aylarda serilecek ve ardından çizgi çizimleri yapılacak.

 

ÜÇÜNCÜ OTOPARK

Darıca sahil parkının mevcut durumunda iki adet otoparkı bulunuyor. Özellikle oluşan yoğunlukta vatandaşların otopark sıkıntısı çekmemesi için üçüncü bir otopark inşa edildi

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası Batı Kavşağı’nda hummalı çalışma Dilovası Batı Kavşağı’nda hummalı çalışma
İki ilçeyi birbirine bağlayan köprü trafiğe açıldı İki ilçeyi birbirine bağlayan köprü trafiğe...
2020 Darıca’da kültür sanat yılı oldu 2020 Darıca’da kültür sanat yılı oldu
Kandıra'da çatı yangını büyümeden söndürüldü Kandıra'da çatı yangını büyümeden söndürüldü
Yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı Yaralı halde bulunan baykuş tedavi altına alındı
Tırla çarpışan aracın sürücüsü yaralandı Tırla çarpışan aracın sürücüsü yaralandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Dilovası Batı Kavşağı’nda hummalı çalışma
Yoğun yağışların olduğu günlerde Kocaeli Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda...

Haberi Oku