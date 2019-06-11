Darıca’da bozuk yollar için özel ekip kuruldu

Darıca’da Yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla bozulan yolların bakım ve onarımı için özel bir ekip kurulurken oluşturulan ekip, vatandaşlardan gelen şikâyet ve taleplere anında müdahale ediyor.

Darıca Belediyesi’ne bağlı özel ekipler tarafından alt yapı nedeniyle bozulan sokaklarda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Mevsim şartlarından ötürü bozulan ve vatandaşların şikayetlerine neden olan bölgelerde belediye ekipleri anında müdahale gerçekleştiriliyor.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla bozulan yolların bakım ve onarımı için özel bir ekip kurulurken oluşturulan ekip, vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplere anında müdahale ediyor. Vatandaştan gelen talep ve şikayetler bir havuzda toplanırken Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, başvuruları inceleyerek işleme alıyor. Cadde ve sokaklarda meydana gelen dezenformasyonları onararak çözüme kavuşturan Darıca Belediyesi’nin yeni uygulaması vatandaşlar tarafından da beğeni topluyor.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sokaklardaki çukurların bir an önce kapatılması için talimat verirken önceliklerinin insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu: “Seçimden önce vatandaşlarımızdan en çok bozuk yollar ve sokaklardaki çukurlardan şikayet alıyorduk. Biz de seçim beyannamemizde sokaklardaki çukurların kapanması için ekip kuracağımızın sözünü vermiştik. Seçimden hemen sonra belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz özel ekiple sokaklardaki çukurlara anında müdahale etmeye başladık. Darıca’da yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Vatandaşın evinin önündeki çukuru kapatamadıktan sonra yapacağımız hiçbir projenin önemi kalmıyor. İnsan merkezli belediyecilik anlayışını her alanda uygulayacağız.”