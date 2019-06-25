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Darıca'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Kocaeli'nde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.

Darıca'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

25 Haziran 2019 Salı 14:59

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik Darıca, İzmit, Derince ve Dilovası ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyonda, silahlı terör örgütü hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları tespit edilen H.D, C.U, M.D, M.H.Ş, E.T, S.G. ve B.Ş. gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ele geçirildi. 



AA
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