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Darıca’da fırınlara ‘Ramazan’ denetimi

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan öncesi ilçedeki fırınları denetledi. Denetimlerde eksiklik tespit edilen işletmelere uyarıda bulunulurken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zabıta ekiplerine eşlik ederek denetimlere katıldı.

Darıca'da fırınlara ‘Ramazan' denetimi

20 Mart 2023 Pazartesi 11:41

Darıca Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gıda denetimlerine de hız verdi. Ramazan süresince ilçede yoğun pide ve ekmek satışı yapmaya hazırlanan pastane ve fırınları gezen zabıta ekipleri; hijyen, tezgâh, fırın, imalathane ve ekmek gramaj kontrolü yaptı. Denetimlerde eksiklik tespit edilen işletmelere uyarıda bulunulurken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zabıta ekiplerine eşlik ederek denetimlere katıldı.

RAMAZAN BOYUNCA DENETİMLER DEVAM EDECEK

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, denetimlerin amacının halk sağlığını korumak olduğunu belirterek, "Ramazan ayına sayılı günlerin kaldığı bu günlerde belediye olarak zabıta ekibi arkadaşlarımızla fırınları denetlemeye çıktık. Temizlik, hijyen ve gramajla alakalı kontrollerimizi yaptık. Ramazan boyunca da marketlerde ve fırınlarda üretim yapan diğer bölümlerde de kontrollerimizi devam ettireceğiz. Ramazan ayının bereketini hep birlikte paylaşacağız ve huzurlu bir ramazan için her türlü çalışmayı yapacağız" dedi.

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