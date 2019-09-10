Darıca’da Havuzlara Kayıtlar Başladı

Darıca Belediyesi tarafından bay ve bayanlar için iki ayrı noktada hizmet veren havuzlarda yeni dönem kayıtları başladı. Havuzlarda isteyen vatandaşlara uzman eğitmenler eşliğinde yüzme kursları da veriliyor.

Şehit Hasan Kaya İmam Hatip Lisesi ve Deniz Yıldızları Lisesi’nde bulunan havuzlar uluslararası standartlara uygun hizmet verirken, Darıca Belediyesi tarafından görevlendirilen uzman eğitmenler, cankurtaranlar, teknik bakım elemanları ve temizlik personelleri pazartesi hariç haftanın altı günü vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalışıyorlar.

ÇOCUKLAR İÇİN FARKLI ÜCRET TARİFESİ

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek olan havuzlarda çocuklar için ayrı seanslar düzenlenecek. Havuzlar için farklı ücret tarifesi uygulanacak. Yetişkinler için aylık ücret tarifesi 100 TL, çocuklar içinse aylık 70 TL olarak belirlendi. İki çocuğunu aynı anda gönderen ailelere ise yüzde elli indirim uygulanacak. Yetişkinler için düzenlenen seanslardan farklı olarak 6-12 ve 12/18 yaş grupları için ayrı seanslar düzenleyecek olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü yetenekli gençleri tespit ederek kulüp bünyesinde yüzme branşında lisanslı sporcu olarak yetiştirmeyi planlıyor.

Yüzme havuzlarından istifade etmek isteyen vatandaşlar iki adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi ve idrar tahlilleri ile birlikte Deniz Yıldızları Lisesi’ne şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırabilecekler. Vatandaşlar ayrıca 0 262 745 60 32 numaralı hattan ayrıntılı bilgi alabilecekler.