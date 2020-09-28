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Darıca’da jiletler artık çöpe atılmayacak

Darıca’da berberler ve güzellik salonlarında kullanılan jiletlerin sokak hayvanlarına ve kağıt toplayıcılarına zarar vermemesi için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla kampanya başlatıldı.

Darıca'da jiletler artık çöpe atılmayacak

28 Eylül 2020 Pazartesi 20:22

Darıca Belediyesi ile Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın iş birliğinde 'Atık Jilet Toplama” kampanyası başlatıldı. Kullanılmış jiletlerin sokak hayvanlarına ve kağıt toplayıcılarına zarar vermemesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, geri dönüşüm kutuları hazırlatıldı. Hazırlanan atık jilet toplama kutuları, Darıca genelindeki berberler, kuaförler ve güzellik salonlarına dağıtıldı.

BAŞKAN BIYIK DESTEK İSTEDİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da berberleri ziyaret ederek atık jilet kutularını teslim etti ve kampanyaya destek vermelerini istedi. Sıfır Atık Projesine destek vermek istediklerini dile getiren Başkan Muzaffer Bıyık, “Çöplerde yiyecek arayan hayvanlar jiletler yüzünden ciddi şekilde yaralanıyorlar. Bunun dışında özellikle çöplerden kağıt toplayan vatandaşların elleri kesiliyor. Proje sayesinde Darıca’daki bütün berber ve güzellik merkezi esnafımız atık jilet kutuları ile jiletlerini biriktirerek hem çevre hem de insan sağlığını koruyacak. Belediyemiz berberlerimizden bu kutuları toplayacak ve geri dönüşüme kazandıracak. Belediyemiz ve esnafımızla birlikte Sıfır Atık projesine de böylece katkı vermiş olacağız” diye konuştu.

ESNAFTAN BIYIK’A TEŞEKKÜR

Atık jilet toplama projesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden esnaflar da Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek "Darıca Belediyesi çok güzel bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu proje sayesinde çöplere atılan jiletlerden dolayı kağıt toplayıcıları ve sokak hayvanları artık zarar görmeyecek. Geri dönüşümle çevremiz kirlenmeyecek. Darıca Belediyesi ve Esnaf Odamıza teşekkür ederiz" diye konuştular.

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