DARICA’DA KURBAN SATIŞLARI SÜRÜYOR

Darıca Belediyesi tarafından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle satış alanları belirlenen Darıca Kurban Pazar Alanında kurban satışları devam ediyor.

Bayramoğlu Mahallesi’nde 50 dönümlük alanda kurulan, kurban satış alanında belli bir kısım park yeri olarak ayrıldı. Gerek satıcıların ve gerekse kurban alacak vatandaşların duş, mescit, tuvalet ve büfe gibi bütün ihtiyaçlarına cevap verecek alanların bulunduğu kurban satışa alanında, Darıca Belediyesi tarafından aydınlatma için de ayrıca çalışma yapıldı.

SÜREKLİ KONTROLLER YAPILIYOR

Darıca Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından alanda sürekli denetimler yapılırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı veteriner eşliğinde de satışa sunulan kurbanlıklar için sürekli kontroller yapılarak vatandaşların kurbanlık vasfını taşıyan hayvanları gönül rahatlığı ile alabilmelerine olanak sağlanıyor. Darıca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sabah akşam ilaçlama yapılan alanda, kurban kesimi içinde özel alanlar ayrılmış durumda.