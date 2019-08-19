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Darıca'da Sinema Geceleri Başlıyor

Darıca Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Darıca sahilde Sinema Geceleri düzenliyor. 23 Ağustos'ta başlayacak etkinliklerde nostalji rüzgarları esecek.

Darıca'da Sinema Geceleri Başlıyor

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:04

Darıca sahilde bulunan Dudayev Parkı amfi tiyatroda düzenlenecek Sinema Geceleri 23 Ağustos Cuma akşamı saat 21:00’da Vizontele filmiyle başlayacak. Program 24 Ağustos’ta Tosun Paşa, 25 Ağustos’ta Süt Kardeşler, 26 Ağustos’ta Dağ 2 ve 27 Ağustos’ta Neşeli Günler isimli filmle devam edecek. Sinema Gecelerinde son akşam ise çocuklar için Arabalar isimli animasyon filmi gösterilecek.

Bıyık Herkesi Davet Etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm ilçe halkını Sinema Gecelerine davet etti.  Bıyık, “5 gün boyunca Türk sinemasının en güzel örneklerinin yanı sıra çocuklarımız için gösterilecek olan animasyon filmi ile yaz akşamlarında sahilimizde hep birlikte güzel bir etkinliğe imza atacağız. Tüm ilçe halkımızı ailece kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenleyeceğimiz Sinema Gecelerine davet ediyorum.” dedi.

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