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Darıca'da yılan ve akreplere karşı ilaçlama yapıldı

Darıca'da, yılan ve akreplere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Darıca'da yılan ve akreplere karşı ilaçlama yapıldı

18 Eylül 2020 Cuma 11:17

Alınan bilgiye göre, Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Caddesi 1561/1 Sokak'ta yılan ve akrep görüldüğü ihbarı üzerine belediye ekiplerince bölgede temizlik ve ilaçlama çalışması yapıldı.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma kapsamında bazı şahıs arazilerinde de temizlik ve ilaçlama faaliyeti yürütüleceğini kaydetti.Bölgede yaşayan Sevda Pelek, yaptıkları müracaat sonucunda belediye ekiplerinin çalışma başlattığını dile getirerek, "Bizimle hemen ilgilendiler ve sokağımıza geldiler. Bugünden itibaren her şeyimiz yapılacak. Hem belediye ekiplerimize hem de kaymakamımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.



AA
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