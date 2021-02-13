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Dereye düşen 2 köpek kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dereye düşen 2 köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Dereye düşen 2 köpek kurtarıldı

13 Şubat 2021 Cumartesi 17:12

Kumla Deresi'ne 2 köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdivenle indikleri dereden köpekleri çıkardı.

İtfaiye erleri, daha sonra hayvanları elleriyle kuruladı ve besledi. 



AA
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Anahtar Kelimeler
KocaeliİzmitDereKumla Deresi
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