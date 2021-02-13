Dereye düşen 2 köpek kurtarıldı

Kumla Deresi'ne 2 köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdivenle indikleri dereden köpekleri çıkardı.
İtfaiye erleri, daha sonra hayvanları elleriyle kuruladı ve besledi.
AA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dereye düşen 2 köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kumla Deresi'ne 2 köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, merdivenle indikleri dereden köpekleri çıkardı.
İtfaiye erleri, daha sonra hayvanları elleriyle kuruladı ve besledi.