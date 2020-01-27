Dilovası Belediyesi’nden et denetimi

Dilovası Belediyesi Zabıta ekipleri son zamanlarda artan şikâyetler üzerine ilçe genelinde ki kasap ve et satışı yapan işyerlerini denetledi. Gelen şikâyetler üzerine yapılan denetimlerde kırmızı et, beyaz et, köfte harçları gibi ürünleri denetleyen zabıta ekipleri 9207 ruhsat kontrolleri kırmızı etlerin menşei mühürleri. Dezenfeksiyon ve sağlık raporları inceledi. Özellikle beyaz etlerde SKT olmayan ürünler toplatılarak imhaları gerçekleştirildi.