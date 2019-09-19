Dilovası Genç Fenerbahçeliler Aşure dağıttı

BAŞKAN İLHAN AYDEMİR



"Bu özel ayda aşurelerimizi dağıtarak halkımıza olan sorumluluklarımızdan birini daha yerine getirmek istiyoruz. Etkinliğimiz üyelerimizin katkılarıyla oluştu. Etkinliğimize destek olan ve katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Amacımız, diğer kardeş takımlara olduğu gibi halkımıza sosyal anlamda hizmet edebilmektir." diye konuştu.

Etkinliğe katılarak ikram edilen aşureden yiyen aynı zamanda Galatasaray taraftarı olduğu bilinen bir vatandaş, Dilovası GFB yönetimini kutlarken, yönetimine ve üyelerine teşekkür etti. Gayet güzel ortamda, halkla iç içe bir etkinlik düzenlediler. Allah Kabul etsin. Aynı zamanda Fenerbahçe’ye de başarılar diliyoruz. Şampiyonluk yolunda inşallah emin adımlarla ilerlerler.” dedi.





