Dilovası Mahallelerine Çıkarma

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçenin merkeze uzak kırsal mahallesi olan Demirciler mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Mahallelere adeta çıkarma yaptı. Başkan yardımcıları ve Birim müdürleri ile birlikte sabah saatlerinde Demirciler mahallesine ziyarette bulundu, Vatandaşların sıcak ilgisi ile karşılanan Başkan Şayir, kendisine iletilen sorunları dinledi.

HİZMET AKSAMADAN DEVAM EDECEK

Başkan Hamza Şayir, Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsüne kavuşan köylere yönelik hizmet akışının aksatılmadan devam edeceğini ve Demirciler mahallemizde Çalışmaları arttırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Başkan Şayir, mahallenin alt ve üst yapı çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yapıp bitirdiklerini söyledi.

Başkanı Şayir, bu çalışmaların bir ekip işi olduğunu söyleyerek, “Gördüğünüz gibi Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kaliteli hizmet vermeye gayret ediyoruz. En Büyük gücümüz halkımız. Bu anlamda hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Bu hizmetlere vatandaşımızın sahiplenerek bizlere gösterdikleri sıcak ilgi ve alakaya layık olmaya çalışıyoruz. Ben başta Mahalle Muhtarımıza ve tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Hamza Şayir’e ve ekibine ilgi ve alakasına teşekkür eden Mahalle Muhtarı Şahin Kot, mahallelerinde şimdiye kadar böyle geniş çaplı bir çalışmanın yapılmadığını belirterek, Sayın Belediye Başkanımız Hamza Şayir’in nezdinde tüm Belediye çalışanlarına teşekkür etti.