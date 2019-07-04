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Dilovası’nda Temmuz ayı meclisi gerçekleşti

Dilovası Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında belediye toplantı salonunda yapıldı.

Dilovası'nda Temmuz ayı meclisi gerçekleşti

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:53

Belediye meclis üyelerinin katılımı ile yapılan meclis birleşimi toplantısında gündeme ait maddeler görüşüldü. İsim ve yoklamasının yapılmasının ardından bir önceki meclis toplantısı birleşimine ait görüşme tutanağının okunup onaylanmasından sonra gündem maddelerine geçildi. Daha sonraki maddeler ilgili komisyonlara havale edilerek komisyonlarda görüşülmesine karar verildi.

HEDEFİMİZ DAHA GÜZEL BİR DİLOVASI

Dilovası Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen Temmuz ayı meclisinde gündeme dair konuşmaya yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “Daha güzel bir Dilovası için tüm çaba ve gayretlerimiz ile büyük uğraşlar veriyoruz. Sakarya Orman Bölge Müdürüyle bir görüşme gerçekleştirdik. İlçemize yapacağımız mesire alanlarıyla ilgili projelerimizi sunduk birçok projemiz var, ilçemiz için önem arz eden bu projelerimiz çevre şehircilik bakanlığımızda gündeme alınmasını sağladık. Tavşancıl mahallemizin tarihi ve sit alanlarını turizme açılması konusunda yine Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduk. Yakın bir zamanda tavşancılımızın Görkemli tarihini ve önemini yeniden cazibe merkezi haline getireceğiz. Dilovası Belediyesi olarak, daha kaliteli bir hizmet yapmak İçin Halkımızdan gelen öncelikli talepleri alarak bölgemizde bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak inovasyon merkezi açmak için girişimde bulunduk. Ön hazırlıklarımızı başlattık.” dedi.

MİLLET MECLİSLERİMİZİ BAŞLATIK

Sözlerine devam eden Başkan Şayir; “Sürekli halkımız beraber ve iç içeyiz, bundan sonrada sürekli halkımızın içinde olacağız. İlk meclisimizi köylerimizde başladık. Millet meclislerimize devam edeceğiz bütün projelerimizi ve belediyemiz tarafından yapılacak tüm hizmetlerimizi millet meclislerimiz ile halkımızla paylaşacağız.” Dedi.

 

 

 

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