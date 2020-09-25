Dilovası’nda yeraltı konteynır uygulaması başlatıldı

Daha temiz ve yaşanabilir Dilovası için çalışmalarını sürdüren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede ilk asansörlü yeraltı çöp konteynırı uygulamasını hayata geçirdi.

DİLOVASI’NDA BİR İLK

Kent merkezinde başlatılan uygulamanın ilerleyen günlerde daha da yayılacağını belirten Başkan Şayir, “Dilovamız da sokaklarımızın, caddelerimizin daha temiz, vatandaşlarımızın ise daha huzurlu olması adına bir adım attık. ilçemizde bir ilki gerçekleştirerek çöp konteynırlarını yer altına alınması için çalışmalara başladık.

KÖTÜ KOKU VE GÖRÜNTÜYE SON

Çöp konteynırlarının yer altına alınmasıyla, kötü kokunun tamamen ortadan kalkacağını ve daha temiz bir görüntü ortaya çıkacağını belirten Belediye Başkanı Şayir, projeyle amaçlarının, özellikle kent merkezi ve okul çevrelerindeki hijyen şartlarının düzeltilmesi, kötü koku ve görüntünün ortadan kaldırılması, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi ile güvenli çöp toplama sistemi oluşturmak olduğunu söyledi.

Bir kumanda ile tek elden komuta edilebilen ve özel yıkama aracı ile iç yıkamaları yapılacak olan konteynerler ile hem tasarruf sağlayacağını, hem de önemli bir hijyen sorun ortadan kalkacağını belirtti.