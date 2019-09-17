Emek’te Mahalle Danışma Meclisi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, geçtiğimiz aylarda Yenimahalle ve Akse Mahalleleri ile başlattığı danışma meclisine Emek Mahallesi ile devam ediyor.18 Eylül Çarşamba günü saat 19.00’da Akçakoca İlkokulu Bahçesinde gerçekleşecek olan danışma meclisine tüm mahalle sakinlerini davet eden Başkan Çiftçi, vatandaşların görüş, öneri, şikâyetlerini ve sorunlarını dinleyecek.

“Halkımızı dinliyoruz, kentimizi birlikte yönetiyoruz” sloganı mahalle danışma meclislerini sürdüren, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile mahalle mahalle sorunları dinleyen Başkan Çiftçi, aciliyet ve önceliklere göre mahallelerdeki yol haritasını belirleyerek hizmetleri hayata geçiriyor.