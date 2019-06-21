Eski Vekil Benli’den Başkan Şayir’e Ziyaret

25. ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli Yalçın ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i makamında ziyarette bulundular.

BAŞKANIMIZ GÖREVİNİ LAYIKIYLA YAPACAKTIR

Başkan Şayir’e yeni görevinde başarı dileklerini ileten 25. ve 26. Dönem Ak Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli Yalçın; “Başkanımız Başkanlık görevini layıkıyla en iyi şekilde yapacağına inancım tamdır. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde gönül belediyeciliğini en mükemmel şekilde tesis edecektir. Yapacağı hizmet ve çalışmalarda kendisine muvaffakiyetler diliyorum.” temennisinde bulundu.

SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ

Milletvekillerimizin desteğiyle vatandaşlarımıza hak ettiği en güzel hizmetleri sağlayacaklarını ifade eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “Sayın 25. ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekilimizin ziyaretleri bizleri mutlu etmiştir. Yaptığımız çalışmalarda her zaman yanımızda olan milletvekillerimize şükranlarımı bir kez daha sunuyorum. Milletimizin bize vermiş olduğu emanetin, omuzlarımıza yüklemiş olduğu sorumluluğun son derece farkındayız. Kıymetli Dilovalı hemşerilerimize hizmet götürmek, onların beklentilerini karşılamak için var gücümüzle Hükümet, Büyükşehir ve Belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışacağız.” dedi.