Esnaf ve vatandaşlar istedi, durak genişledi Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çevredeki esnaf ve vatandaşların isteği üzerine Yenimahalle Fatih Caddesinde trafik sıkışıklığına neden olan halk otobüsleri durağında yapılan genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

30 Temmuz 2019 Salı 14:51