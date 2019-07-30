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Esnaf ve vatandaşlar istedi, durak genişledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çevredeki esnaf ve vatandaşların isteği üzerine Yenimahalle Fatih Caddesinde trafik sıkışıklığına neden olan halk otobüsleri durağında yapılan genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

Esnaf ve vatandaşlar istedi, durak genişledi

30 Temmuz 2019 Salı 14:51

Çayırova’yı vatandaşlarla birlikte yönetme ve sorunları istişare ederek çözme sözü veren Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşların öneri ve isteklerine öncelik vererek sorunları çözüme kavuşturuyor. Vatandaşların ve esnafların talebi doğrultusunda trafik akışını engelleyen Yenimahalle Fatih Caddesi Ziraat Bankası otobüs durağının genişletilmesi için talimat veren Başkan Çiftçi, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı durak cebi çalışmalarını yerinde inceledi.  Başkan Çiftçi, Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geçtiğimiz günlerde durağa giderek sorunu yerinde incelemişti. Başkan Çiftçi,  Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ziraat bankası durağının olduğu yerde halk otobüslerinin rahat giriş ve çıkış yapmaları için başlattığı çalışmaları inceledi. Vatandaşlar ve çevredeki esnaflar Başkan Çitçi’ye  kısa sürede durakta yapılan çalışmadan dolayı  teşekkür etti.
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