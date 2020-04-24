Evde bakım hizmeti eli ayağı oldu

Kartepe ilçesinde yaşayan yatağa bağımlı olan alzaymır hastası İlhan Özbey'in kişisel bakımını, her hafta kendisini ziyaret eden Evde Bakım Hizmeti ekipleri yapıyor. Eşi Celil Özbey, 44 yıllık evli olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesinin kendilerini yeniden hayata döndürdüğünü vurguladı.

Kartepe ilçesinde yaşayan yatağa bağımlı olan alzaymır hastası kadının kişisel bakımını, her hafta kendisini ziyaret eden Evde Bakım Hizmeti ekipleri yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yaşlı taramasında tespit edilen İlhan Özbey'e (61) de sahip çıkıldı.





İlk olarak evi temizlenen ve ihtiyacı olan eşyalar temin edilen İlhan Özbey, daha sonra sağlık taramasından geçirildi.

Eşi Celil Özbey, 44 yıllık evli ve 2 çocukları olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesinin kendilerini yeniden hayata döndürdüğünü vurguladı.

- "Canın sağolsun İlhan'ım"

Eşinde, 2009 yılında alzaymır hastalığının baş gösterdiğini ve 2013 yılında da tanısının konulduğunu vurgulayan Celil Özbey, şu ifadeleri kullandı:

"2015 yılında kendini iyiden iyiye koyvermeye başladı. Her şeyi unutmaya başladı. Evden tek başına çıkıp gitti, aramalar sonunda bulundu. Ardından vücudunda yamulmalar başladı, öne arkaya yana doğru, ardından nöroloji uzmanına götürdük. Kasları ile ilgili sorun ortaya çıktı ve yürüyememeye başladı. Yatalak hasta olarak hayatını idame ettiriyor. Ne diyeyim. Canın sağolsun İlhan'ım. Hayatım benim, bir tanem."

Özbey, eşini hiç yalnız bırakmadığını, bu nedenle dışarıya çıkamadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eşim bu duruma gelince, son çare 153 Büyükşehir Çağrı Merkezini aradım. Evde bakım için müracaat ettim, yatak isteyip istemediği sordular, bir gün sonra yatak geldi. Haftanın bir günü gelip eşimin öz bakımını yapıyorlar, ayak tırnaklarını temizliyor, saçlarını tarıyorlar, yıkıyor ve yatağını düzeltiyorlar. Aynı anne şefkati gibi her şeyiyle ilgileniyorlar. Sıcak yemeğe de başvuruda bulundum. Sağ olsunlar hemen getirdiler. Çok memnunum, Allah razı olsun."