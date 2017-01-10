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Gebze'de belediye çalışmaları!

AK Parti Gebze ilçe Teşkilatı Osman Yılmaz Mahallesi Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Gebze'de belediye çalışmaları!

10 Ocak 2017 Salı 21:27

Toplantıda konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Osman Yılmaz Mahallesinin Gebze'nin ilk Mahallelerinden biri olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden beri tüm Mahallerde olduğu gibi Osman Yılmaz Mahallesinde de alt ve üst yapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Köşker, "Yıllardır kronik bir sorun haline gelen cuma pazarı konusunda da sona geldik. İnşallah bu yılın sonunda bu pazarı kaldırıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıya Köşker, AK Parti Gebze ilçe Başkanı Hasan Soba, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, AK Parti Gebze ilçe Kadın Kolları Başkanı Buket Tatoğlu, AK Parti Gebze ilçe Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara, AK Parti Gebze Osman Yılmaz Mahalle Başkanı Onur Aydın ve ilgililer katıldı.

KOCAELİ (AA)
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