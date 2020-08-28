banner541
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kardeşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Gebze'de tartıştığı ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

28 Ağustos 2020 Cuma 13:13

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki iş yerinde aralarında husumet bulunan D.Ö. ile A.Ö. kardeşler, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.Ö, evden aldığı tabancayla kardeşine ateş etmek istedi. Silahın tutukluk yapması üzerine tekrar eve giderek pompalı tüfekle geri dönen A.Ö, ateş ettiği kardeşini ayağından ve başından yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı D.Ö'yü Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şüpheli A.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı, ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ve pompalı tüfeğe el konuldu.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
AçıklamaönemliBakanFahrettinkocaBakanselçukReceptayyiperdoğanRTEDerslerAsayişSağlıkTicaretMarmaraDaricaDilovasıİzmitHaberlerSondakikaİstanbulAvrupaItalyaçinWuhanOkullartatilmiOkullartatilCovid-19Korona
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gençlik Merkezinden 66 öğrenci üniversiteyi kazandı Gençlik Merkezinden 66 öğrenci üniversiteyi kazandı
Motosiklet kazası, 2 ölü Motosiklet kazası, 2 ölü
Akaryakıt istasyonu görevlisi yaralandı Akaryakıt istasyonu görevlisi yaralandı
Yenimahalle Taksi Durağı yenilendi Yenimahalle Taksi Durağı yenilendi
Dilovası’nın araç filosu daha da güçlendi Dilovası’nın araç filosu daha da güçlendi
Sarıtoprak, taksiciler için alarma geçti Sarıtoprak, taksiciler için alarma geçti
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gençlik Merkezinden 66 öğrenci üniversiteyi...
Çayırova Belediyesi Gençlik Merkezinde YKS sınavlarına hazırlanan 66 öğrenci çeşitli üniversiteleri...

Haberi Oku