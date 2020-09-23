Gebze’de yer altı konteynır uygulamaları sürüyor

Eskihisar’da çöp konteynırları yer altına alındı. Gebze’nin denize açılan kapısı Eskihisar’da bulunan çöp konteynırları yer altına alındı. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla; vatandaşların aileleriyle yoğun olarak ziyaret ettiği Eskihisar’da kötü koku ve görüntünün önüne geçilecek. Görüntü kirliliğinin yanı sıra daha steril bir uygulama olan yer altı çöp konteynır sisteminin Gebze’nin mahallelerinde uygulamasına devam edildiğini dile getiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “kapasitesi arttırılmış yeni yer altı konteynır uygulamasıyla, hem çevre ve temizlik hem de ana arterlerdeki trafik yükünü azaltma konusunda da katkı ve ilerleme sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.