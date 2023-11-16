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Geleneksel Lezzetler Bu Restoranda

Kocaeli Büyükşehir, kent mutfağına özgü geleneksel yemekleri Maide Kafe ve Restoran'da vatandaşların damak tadına sunuyor.

Geleneksel Lezzetler Bu Restoranda

16 Kasım 2023 Perşembe 11:42

 Kent kültürünün yaşatılması için çeşitli çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu faaliyetlerini her geçen gün artırarak çeşitlendiriyor. Büyükşehir,  bu kez de Türk Mutfağı’na özgü geleneksel yemekleri Kocaelililerin damak tadına sunuyor. Büyükşehir iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’ye bağlı Maide Kafe ve Restoran’da mancarlı pide, Ereğli kebabı ve kabak tatlısının da yer aldığı geleneksel tatlar misafirlere sunulmaya başlandı. 
 Yöresel menüde yer alan yemekler haftanın 7 günü hizmette olan restoranda denenebiliyor. Yöresel menü, geleneksel motiflerle işlenmiş özel yelekler giymiş personel tarafından takdim ediliyor. 
                                     



İHA
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KocaeliGebzeEskihisarİzmit
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