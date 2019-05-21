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Gölcüklü Gençlerden Örnek İftar

Mübarek Ramazan ayının içinde olduğumuz şu günlerde birlik ve beraberliği arttıran örnek iftar programı Kavaklı Gençliği tarafından gerçekleştirildi. 400 kişinin katıldığı iftar da Kavaklı Gençliği, mahalle halkının da takdirini kazandı.

Gölcüklü Gençlerden Örnek İftar

21 Mayıs 2019 Salı 11:17

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Ramazan ayının içinde olduğumuz şu günlerde birlik ve beraberliği arttıran örnek iftar programları Gölcük’te gerçekleştiriliyor. Bu iftar organizasyonlarından biri de Kavaklı gençliği tarafından düzenlendi.

ÖRNEK BİR BİRLİK BERABERLİK SAĞLANDI

Örnek bir birliktelikte ilçenin köklü mahallesi Kavaklı’da yapılan iftara ilçenin tanınmış simaları yanı sıra tam 400 kişi katıldı. Sanayi Camisi önünde Kavaklılı gençler iftar için hummalı bir hazırlık yaparken, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun örnek bir birlik beraberlik sağlamış oldular ve mahalle halkının da takdirini kazandılar. İftar vaktinin gelmesiyle oruçlar açılırken, teravi namazına kadar çay eşliğinde sıcak bir sohbette yapıldı.

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