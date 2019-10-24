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Gönül Buluşmaları’nın ikincisi Emek Mahallesi’nde

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde söz verdiği vaatlerden biri olan ve özel önem verdiği Gönül Buluşmalarının ikincisi Emek Mahallesi’nde düzenlenecek.

Gönül Buluşmaları'nın ikincisi Emek Mahallesi'nde

24 Ekim 2019 Perşembe 12:12

Daha önce Sırasöğütler Mahallesi’nde gerçekleşen ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Gönül Buluşmaları programı ile mahalle sakinleriyle birebir temas kuran ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Bıyık, Emek Mahallesi’nde de vatandaşlarla halk buluşması gerçekleştirecek. Emek Mahallesi Botanik Park’ta 25 Ekim Cuma günü saat 17.00’de başlayacak olan Gönül Buluşması programına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı da katılacak. Birim müdürlerinin de hazır bulunacağı programda vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirme imkanı bulacak.

BAŞKAN BIYIK DAVET ETTİ

Emek Mahallesi sakinlerini Gönül Buluşması programına davet eden Başkan Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca’da hayata geçirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Bunun yanında mahallelere giderek vatandaşlarımızla da birebir görüşüyoruz. Bu toplantılarda herkes beklentilerini bize iletiyor ve bizler de ekibimizle birlikte notlar alarak vatandaşlarımızın isteklerine göre projeler şekillendiriyoruz. Cuma günü Emek Mahallesi’nde ikincisini gerçekleştireceğimiz Gönül Buluşması programımıza herkesi davet ediyorum.” diye konuştu. 

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