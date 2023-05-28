HALAMI 26. VEFAT YIL DÖNÜMÜNDE KURUCUSU OLDUĞU İKTAV KÜTÜPHANESİNDE RAHMETLE ANDIK

Rahmetli Halam ve ana vekilim Fadime Kahraman ın 27 Mayıs 1997 tarihinde Vefatının 26. Yıl dönümü dolayısı İle manevi kurucusu olduğu İlim kültür tarih ve teknoloji Vakfı kütüphanesinde kitap ve kütüphane sevgisi ve Vakıf ruhu İle rahmet dua saygı Özlem ve şükranla andık

1967 yılın da bana ilk kitap satın alıp hediye eden rahmetli halamın Aziz hatırası İçin Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı olarak iktav kütüphanemizden Merhum halamın Aziz hatırası anısına yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz



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HALAMIN MEZARI BAŞINDA DUA

Rahmetli halam Fadime Kahraman ı 27 Mayıs 1997 tarihinde Vefatının 26. yIlın da Gebze merkez mezarlığında kabri başında oğlum Ahmet Emlrhan ile Fatiha okuyup rahmetle ve dualarla andık



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HALAM İÇİN GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ ŞEHİT İBRAHİM CAMİSİNDE KURAN HATMİ

Rahmetli halsmnadeta canlı bir tarih ağzı dualı vefa ve fedakarlık abidesiydi babası İbrahim birinci dünya harbine giderken çok küçük bir çocuktu hayatı boyu babası yanı dedem İbrahimin şehit olduğu yerleri görmek istiyordu

Şehit Babası ibrahim adına cami yapılması İçin Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen köyü gıran da bağışladığı yer üzerine yapılan Şehit İbrahim camisinde halamın vefat yıl dönümü öncesi okunan kuran hatmi 26 Mayıs cuma günü duası okunup rahmetle Anıldı

Rahmetli halamın şahsında ebediyete göçen tüm halaların ruhu İçin el Fatiha..













https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2588228154665109&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

İHA