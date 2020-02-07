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Halk meclisine davet

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Merkez’de Gönül Buluşmaları programı kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelecek. 09 Şubat Pazar günü Özdemir Düğün Salonu’nda gerçekleşecek Gönül Buluşması programı saat 16.30’da başlayacak.

Halk meclisine davet

07 Şubat 2020 Cuma 13:56

Gönül Buluşmaları toplantıları Darıca merkez mahalleleri ile devam ediyor. Daha önce Sırasöğütler Mahallesi, Emek Mahallesi, Nenehatun Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi ve Bayramoğlu mahallelerinde gerçekleşen ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Gönül Buluşmaları programı ile mahalle sakinleriyle birebir temas kuran ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, merkez mahallelerde de vatandaşlarla halk buluşması gerçekleştirecek. Darıca merkezde bulunan Yalı, Yeni, Zincirlikuyu ve Cami Mahallelerine yönelik düzenlenecek olan ve Özdemir Düğün Salonu’nda 09 Şubat Pazar günü saat 16.30’da başlayacak olan Gönül Buluşması programına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı da katılacak. Birim müdürlerinin de hazır bulunacağı programda vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirme imkanı bulacak.

MAHALLE SAKİNLERİNİ DAVET ETTİ

Darıca merkezde bulunan Yalı, Yeni, Zincirlikuyu ve Cami Mahallelerinin sakinlerini Gönül Buluşması programına davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca’da hayata geçirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Bunun yanında mahallelere giderek vatandaşlarımızla da birebir görüşüyoruz. Bu toplantılarda herkes beklentilerini bize iletiyor ve bizler de ekibimizle birlikte notlar alarak vatandaşlarımızın isteklerine göre projeler şekillendiriyoruz. Pazar günü Özdemir Düğün Salonu’nda sekizincisini gerçekleştireceğimiz Gönül Buluşması programımıza herkesi davet ediyorum.” diye konuştu.

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