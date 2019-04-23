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Hartamacı'dan 23 Nisan Mesajı

CHP Çayırova ilçe başkanı Çetin Hartamacı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hartamacı'dan 23 Nisan Mesajı

23 Nisan 2019 Salı 11:14

Mesajında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiş evrensel bir bayram olduğunu belirten Hartamacı, ‘’ Aynı zamanda bugün varlığımızın ve istiklalimizin sembolü demokrasimizin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘nin açılışının 99.yıl dönümüdür.Dünya çocuklarıyla dostluk kardeşlik ve barış mesajlarının verildiği özel bir bayramdır.  Bununla birlikte  gurur dolu tarihimizin önemli evrelerinden birinin yıldönümü çocuk bayramı olarak kutlarken çocuklarımızın sağlıklı erdemli bilim ve teknolojiyi kullanan ,araştıran ,Sorgulayan ,Ahlaki, İnsani ve Kültürel değerlerimizi benimseyen, görev ve sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetiştirilmelerinin önemine de dikkat çekmek istiyorum. Ülkemizi ve Milletimizi üstün zaferleri ve başarılarıyla emperyalist düşman işgalinden kurtaran ve bu güzel bayramı çocuklarımıza armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşları vatan ve görev uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi sonsuz minnet ,şükran ,rahmet ve saygıyla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Bizler Cumhuriyet 
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