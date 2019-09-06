Işık ve Bıyık Darıca Millet Bahçesinde İncelemelerde Bulundu

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, beraberinde Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte 15 Temmuz’da ilk etabı açılan Darıca Millet Bahçesi’nde vatandaşlarla hasbihal ederek, devam eden2. Etap çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, 2018 yılında yapılan anlaşma ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredilen 930 dönümlük Darıca Askeri Alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hayata geçirilen millet bahçesinin bölgeye hayırlı olmasını temenni etti. Işık, “vatandaşlarımızın hizmetine açılan bu güzel projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte halkımız doğasıyla, manzarasıyla çok güzel bir alandan istifade edebilecek. “ dedi.

ESKİHİSAR’LA DARICA BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ta yaptığı açıklamada, böylesine devasa bir projenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Bıyık “eski Başbakan Yardımcımız, AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Fikri Işık ve İlçe Başkanımız Ufuk Acay ile birlikte Darıca Millet Bahçemizi ziyaret ederek incelemelerde bulunup, vakit geçiren vatandaşlarımız ile hasbihal ettik. Millet Bahçesi ile Eskihisarı birleştirecek ikinci etap çalışmalarını bizzat yerinde inceleyerek yetkililer ile değerlendirmelerde bulunduk. Bu güzel alanın tahsis edilmesinde büyük emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle dönemin Milli Savunma Bakanı iken bu alanın ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan Sayın Fikri Işık’a ayrıca teşekkür ediyorum. Deniz ve yeşilin bir arada bulunduğu Darıca sahil bölgesinde çocuk, genç ve yetişkin insanların istifade edebileceği bu güzel alan yıl sonuna kadar Eskihisar sahilimizle birleşerek çok daha fazla insana hizmet edecek.” dedi.