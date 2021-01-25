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Kandıra'da belediye personeline baklava ikramı

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, karla mücadele çalışmalarında görev yapan belediye personeline baklava ikramında bulundu.

Kandıra'da belediye personeline baklava ikramı

25 Ocak 2021 Pazartesi 14:25

İş dağıtımı öncesi Garaj Amirliği'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Turan, yağış sırasında sahada Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dursun ve birim amirlerinin de hazır bulunduğu ziyarette baklava ikramı yapıldı.

Yoğun ve hummalı bir çalışma sonrası normal çalışma düzenine dönüş yapıldığını belirten Turan, vatandaşın rahatı, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması adına gece gündüz, kar kış demeden sahada olduklarını söyledi.

Turan, Kandıra Belediyesi olarak bu süreci sıkıntısız atlattıklarını dile getirerek, "Kar sonrası yine herkes kendi biriminde sahada işlerinizin başındasınız. Biz de küçük bir tatlı molası verelim istedik. Çalışan tüm personelimize ve değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmasında toplu sözleşme sürecine de değinen Turan, son iki üç aydan beri toplu sözleşme hususunda ciddi olarak çalıştıklarını vurgulayarak, Kandıra Belediyesi'nin imkanları doğrultusunda destek sağlayacaklarını ifade etti.

En büyük dezavantajlarının 4 mahalleden vergi alıp, 96 mahalleye hizmet etmeleri ve dar bir bütçelerinin bulunması olduğuna işaret eden Turan, "Biz bu bütçeye rağmen sizlerin emeğini unutmuyoruz. Her birinizin belki beklentisi farklı olabilir ama şunu unutmayın gerçekten biz Kandıra Belediyesinin bütçeleri doğrultusunda yevmiyelerinizden tutun da sosyal haklara kadar bir güncelleme yapacağız." diye konuştu.



AA
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